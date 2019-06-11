İstanbul Kartal'da korkutan yangın 11.06.2019 10:53

İstanbul Kartal'da düğme üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Kartal'da düğme üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde düğme üretilen 2 katlı fabrikanın havalandırma sisteminde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken çalışanlar binadan çıkarıldı.

Yangın, Pendik ve Kartal itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken fabrikada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.