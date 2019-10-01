İstanbul Kartal'da komşular arası park yeri kavgasında kan aktı! 1 ağır yaralı (Video) 01.10.2019 12:41

İstanbul'un ​Kartal ilçesinde bir oto yıkamacı ile bina sakini arasında park yeri sebebiyle çıkan kavgada bina sakini silahla vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan bina sakini hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Olay mahallinde tarafların yakınları ve polis arasında gerginlik yaşandı.

Olay, Kartal Çarşı Mahallesi Vatansever Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre oto yıkamacının, dükkanının karşısındaki binanın önüne aracını park etmesine Mustafa Y. isimli bina sakini tepki gösterdi. Bunun üzerine oto yıkamacı ile Mustafa Y. arasında tartışma yaşandı.

SİLAHINI ATEŞLEDİ

Tartışmanın ardından olay yerine motosikletli bir şahıs geldi. Oto yıkamacının yakını olduğu ve oto yıkamacı tarafından telefonla çağırıldığı iddia edilen şahıs, silahını Mustafa Y.'ye doğrultup ateş etti. Mustafa Y. kanlar içerisinde yerde kalırken silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çalışma yaparken tarafların yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Yaralı Mustafa Y. ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.