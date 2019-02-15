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İstanbul Kadıköy'de yangın

15.02.2019 15:52

İnşaat halindeki 15 katlı binanın zemin katında bulunan depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.


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