İstanbul Kadıköy'de yangın

İnşaat halindeki 15 katlı binanın zemin katında bulunan depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İstanbul Kadıköy'de yangın15.02.2019 15:52
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