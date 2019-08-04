İstanbul - İzmir Otoyolu açılışında Erdoğan’dan Kurban Bayramı’nda yola çıkacaklara uyarı 04.08.2019 17:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nda yola çıkacaklar önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın. Yolların kurallarına uyalım ki bayramlarımızı acıya döndürmeyelim. Bunu özellikle sizlerden rica ediyorum.” diye konuştu.

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indirecek, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kısmı ve Türkiye'nin 10'un şehir hastanesi olan 1.355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi açılışında konuşan Erdoğan Kurban Bayramı'ında yola çıkacaklara da önemli uyarılarda bulundu.

"SİZLERDEN ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM"

Bayram boyunca trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu hafta Kurban Bayramı'na giriyoruz. Allah göstermesin acele giden, ecele gider. Yollarda bastırıp... Gece yolculuğu buna çok dikkat edin. Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın. Yolların kurallarına uyalım ki bayramlarımızı acıya döndürmeyelim bunu özellikle sizlerden rica ediyorum.

"TRAFİK KAZALARININ AZALTILMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Trafik kazalarının azaltılması için önemli adımlar attık. Trafik kazalarında yüzde 12, yaralanmalı kazalarda yüzde 12 ve ölümlü kazalarda yüzde 30 azalma yaşandı. Varsın seyahat süresi uzasın. Her vilayette olduğu gibi Bursa'da da ulaştırma yatırımlarını sürdürüyoruz. Toplamda maliyeti 1,5 milyar lira olan 18 karayolunun yapımı devam ediyor. 2 yıla kadar bitiyoruz. Çünkü Bursa'ya bu yakışır. Bursa Bilecik hızlı treninin biraz geciktiğini biliyorum. Sıkıntıları çözüp Ankara Bursa, Bursa İstanbul arasını 2 saate düşürecek bu hattı sizlere sunacağız.