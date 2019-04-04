İstanbul İl Seçim Kurulu'nda Beyoğlu kararı! Geçersiz oylar yeniden sayılacak 04.04.2019 19:21

İstanbul İl Seçim Kurulu Beyoğlu ile ilgili kararını verdi. Buna göre, Beyoğlu'nda oylar yeniden sayılacak.