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İstanbul İl Seçim Kurulu kara verdi! İstanbul'un 15 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılacak

04.04.2019 20:12

İstanbul İl Seçim Kurulu 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.


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