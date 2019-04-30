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İstanbul için kritik gün Pazartesi! YSK, AK Parti'nin olağanüstü itirazını gündemine alacak

30.04.2019 18:11

İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlanmak üzere. Belgelerin Perşembe günü YSK'ya gelmesi bekleniyor. YSK'nın İstanbul'dan gelen evrakları Pazartesi günü gündeme alarak görüşmeye başlaması bekleniyor.


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