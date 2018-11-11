İstanbul için öngörülen olası bir deprem için açıklama yapan Nusret Suna ve Oğuz Gündoğdu, en büyük risklerden birinin 'zemin sıvılaşması' olduğunu belirtti. Türkiye zemin sıvılaşmasının örnekleri 1999 İzmit depreminde Gölcük'te yaşanmıştı. Peki İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul Depremi ne zaman bekleniyor?
İstanbul için korkutan uyarı! Sahil şeridinin tümü...11 Kasım 2018, Pazar
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