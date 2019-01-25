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İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Yüzde 90'ı geçmiş durumda...

25 Ocak 2019, Cuma

Osmangazi Köprüsü’nün olduğu bölgeden başlayıp İmralı Adası’nın kuzeyine uzanan fay hattındaki deprem olasılığı, tarihsel çerçeveye göre yüzde 90’ı geçmiş durumda...


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