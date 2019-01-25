İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Yüzde 90'ı geçmiş durumda...

Osmangazi Köprüsü’nün olduğu bölgeden başlayıp İmralı Adası’nın kuzeyine uzanan fay hattındaki deprem olasılığı, tarihsel çerçeveye göre yüzde 90’ı geçmiş durumda...
Osmangazi Köprüsü’nün olduğu bölgeden başlayıp İmralı Adası’nın kuzeyine uzanan fay hattındaki deprem olasılığı, tarihsel çerçeveye göre yüzde 90’ı geçmiş durumda...
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