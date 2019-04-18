İstanbul için karar ne zaman verilir? İtiraz süreci nasıl işleyecek? 18.04.2019 12:03

AK Parti İstanbul'da seçimlerin iptali için dün 3 valiz dolusu belgelerle YSK'ya gelerek olağanüstü itiraz dilekçesini sunmuştu. MHP de İstanbul ve Maltepe seçimlerinin iptali için YSK'ya olağanüstü itirazda bulundu. AK Parti'nin itirazı sonuçlanmadan İl Seçim Kurulu'ndan tepki çeken karar geldi. Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verildi. Peki bundan sonra ne olacak? İstanbul'da seçimler iptal edilecek mi? İstanbul için karar ne zaman verilir? İtiraz süreci nasıl işleyecek? İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...