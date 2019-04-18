AK Parti İstanbul'da seçimlerin iptali için dün 3 valiz dolusu belgelerle YSK'ya gelerek olağanüstü itiraz dilekçesini sunmuştu. MHP de İstanbul ve Maltepe seçimlerinin iptali için YSK'ya olağanüstü itirazda bulundu. AK Parti'nin itirazı sonuçlanmadan İl Seçim Kurulu'ndan tepki çeken karar geldi. Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verildi. Peki bundan sonra ne olacak? İstanbul'da seçimler iptal edilecek mi? İstanbul için karar ne zaman verilir? İtiraz süreci nasıl işleyecek? İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
İstanbul için karar ne zaman verilir? İtiraz süreci nasıl işleyecek?18.04.2019 12:03
- Başkan Erdoğan'dan Financial Times'a tepki: Ne yaparsanız yapın Türkiye dimdik ayaktadır
- Başkan Erdoğan: Yapılacak zulümlere seyirci olmayız
- Merkez Bankası'ndan Financial Times'ın haberine yanıt
- İl seçim kurulu YSK kararını neden beklemedi? 3 bavul dolusu belge görmezden mi gelinecek?
- İstanbul için karar ne zaman verilir? İtiraz süreci nasıl işleyecek?
- İşte İmamoğlu taraftarlarının çirkin saldırısının detayları
- 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatan görüntüler! Abdest alınan yerde şimdi içki şişeleri
- Büyükçekmece'de sahte seçmen kaydı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı cep telefonu şifresini vermiyor!
- Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay için kırmızı bülten! İşte Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya istenen ceza
- Sandıktaki usulsüzlük skandalları sonrası gözler YSK'dan gelecek kararda! İstanbul için kritik 48 saat...
- Milyonlarca emekliye ikinci maaş şansı! Tamamlayıcı emeklilik teşvik edilecek...
- 'Altın ve yakut işlemeli halıya' müşteri ararken yakalandılar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.