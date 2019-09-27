İstanbul için felaket senaryosu! İstanbul'da 7.4 büyüklüğünde bir depremde neler yaşanabilir? İşte 7.4'lük deprem anı 27.09.2019 12:01

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından beklenilen büyük İstanbul depremine yönelik felaket senaryoları konuşulmaya başlandı. En son 1999 yılında Kuzey Anadolu fay hattında 7.4’lük deprem meydana gelmişti. Peki günümüzde meydana gelmesi beklenen depremin şiddeti 7.4 büyüklüğünde olursa depremde neler yaşanabilir? Büyük bir deprem anında neler yapmalıyız? İşte 7.4'lük deprem anında yaşanabilecekler...