Haberler Web TV İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer Ankara'ya yapıldı

İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer Ankara'ya yapıldı

31 Ekim 2018, Çarşamba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçuş gerçekti. Türk Hava Yolları’nın en büyük yolcu uçağı, Ankara seferini yapmak üzere pistten havalandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları