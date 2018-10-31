İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer Ankara'ya yapıldı 31 Ekim 2018, Çarşamba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçuş gerçekti. Türk Hava Yolları’nın en büyük yolcu uçağı, Ankara seferini yapmak üzere pistten havalandı.