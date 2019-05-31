İstanbul Havalimanı’nda bayram hareketliliği 31.05.2019 15:55

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil beldelerine ve memleketlerine akın ediyor. Tarihindeki ilk bayramını geçiren İstanbul Havalimanı'nda ise yoğunluk yaşanıyor. Bayram için THY tarafından 129 ek sefer düzenleneceği açıklanırken tatil boyunca ise 200 binin üzerinde yolcu taşınacağı belirtildi.

Ramazan Bayramı tatilinin bugün mesai bitimiyle başlayacak olması nedeniyle şehir dışına çıkmak için hava ulaşımını tercih edenler, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.



9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili bugün mesai bitimiyle birlikte başlıyor. Bayramı İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği de arttırdı. Havalimanında yolcuların rahat ve konforlu seyahati için ise tüm tedbirler alındı. Havayolu firmaları tatil noktalarına olan uçuş sefer sayılarını arttırırken, yurt dışına çıkacak olan yolcuların pasaport kontrol noktalarında bekleme sürelerini en aza indirmek için görevli polis ekipleri tüm pasaport noktalarını açık tutuyor.



Ramazan Bayramı tatilini Almanya'da geçireceğini belirten yolculardan Can Duva, "Amsterdam'a ABD'deki eski oda arkadaşımın yanına gideceğim. Uzun süredir görüşmemiştik. Bizim için güzel bir tatil olsun. Bayram tatilini iyi değerlendireceğiz. Dönüşte sıkı bir çalışma temposu bizi bekliyor. 4 gün orada kalacağım. Tatili bir ay öncesinden planlamıştım, bilet bulmakta da zorlanmadım" dedi.



Adem Genez ise, "Eşim ve çocuklarımı Samsun'a gönderiyorum. Birkaç işim var, belki birkaç gün sonra ben de gideceğim. Ben devlet memuru değilim, 9 günlük tatil benim için çok etkili olmadı ama herhalde onlar için çok daha iyi olmuştur. Biz biletimizi daha önceden aldığımız için kolay aldık ama şuanda muhtemelen o kadar kolay olmayacaktır. Herkesin bayramı mübarek olsun" şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte Almanya'nın Düseldorf şehrine giden Mehmet Ataş da, "Bizim planımız yaklaşık bir hafta süreyle Almanya'da bayram tatiline gitmek. Aslında bu sene Türkiye'de geçirmeyi düşünüyorduk ama 4-5 günü Almanya'da geçirip, son 3-4 günü de Türkiye'de tekrar değerlendirmeyi düşünüyoruz. Havalimanı da muhteşem olmuş. Giriş çıkışlarda hiç zorluk çekmedik. İçeride de çok yardımcı oldular" şeklinde konuştu.



THY İKİ GÜDE 200 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞIYACAK

Dünyada en çok ülkeye uçan Türk Hava Yollarında (THY) da bayram hareketliliği başladı. 31 Mayıs Cuma günü (bugün) İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak THY uçakları, toplam 482 seferde yüzde 85.2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcu taşıyacak. 1 Haziran Cumartesi günü ise bayrak taşıyıcı, İstanbul'dan dünyanın 124 ülkesine uçacak ve uçaklarının doluluk oranları yüzde 85.4 olarak gerçekleşecek. THY'nin iki gündeki genel doluluk oranının yüzde 80'in, günlük yolcu sayısı ise 200 binin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.



BAYRAM İÇİN THY 129 EK SEFER DÜZENLEYECEK

Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabı Twitter'dan bayram tatili süresince THY'nin ek sefer, toplam uçuş ve yolcu rakamlarını paylaştı. Ekşi, bayram tatilinde THY'nin 129 ek sefer gerçekleştireceğini kaydetti. 930 bini iç hat olmak üzere toplamda 1 milyon 930 bin yolcunun taşınacağını ifade eden Ekşi, bayram tatili boyunca 12 bin 624 seferin icra edileceğini belirtti.

Yolcu yoğunluğunun hafta sonu itibariyle daha da artması bekleniyor.