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İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan'da başlıyor! İşte kapatılacak yollar

26.03.2019 18:18

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin sorunsuz tamamlanması için bazı yollar trafiğe kapatılacak.


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