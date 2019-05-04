İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir? | İşte İstanbul Havalimanı’na 7/24 ulaşım haritası (Video) 04.05.2019 09:38

İstanbul Havalimanı’na bagajlı lüks toplu ulaşım hizmeti veren Havaist’in sefer saatleri ve güzergahları, gelen talepler üzerine revize edildi. 19 merkezden 7 gün 24 saat karşılıklı yapılan seferler için, yolcuların 15 dakika önce duraklarında olmaları tavsiye ediliyor. İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşmak için kullanabileceğiniz 7/24 alternatif ulaşım araçları...