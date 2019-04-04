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İstanbul Havalimanı'na dev taşınma bu gece başlıyor

04.04.2019 09:46

İstanbul Havalimanı’na taşınma bu gece 03.00’te başlıyor. Taşınma için yollar kapatılacak. Artık uçuşlar yeni havalimanından yapılacak.


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