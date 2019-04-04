İstanbul Havalimanı’na taşınma bu gece 03.00’te başlıyor. Taşınma için yollar kapatılacak. Artık uçuşlar yeni havalimanından yapılacak.
İstanbul Havalimanı'na dev taşınma bu gece başlıyor04.04.2019 09:46
- İstanbul Havalimanı'na dev taşınma bu gece başlıyor
- Oylar yeniden sayıldıkça İmamoğlu'yla Yıldırım arasındaki fark eriyor
- CHP'li Barış Yarkadaş HDP ile ittifakı itiraf etti
- Denizli'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
- Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
- Hadımköy TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
- Tekirdağ'da orman yangını
- Kameralar önünde seçim hilesi itirafı! “AK Parti’nin oylarını düşürmek için hile yapın”
- HDP'nin kaleleri yıkıldı! Halk hizmetle tanıştığı kayyumu seçti! Belediye başkanları yatırımlar için kolları sıvadı
- Böyle yandaşlık görülmedi! Fatih Portakal da paniğe kapıldı
- CHP kendisi dışında yasal hakkını kullananlara tepki gösteriyor
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım: Türk halkının sinirini bozmayın
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.