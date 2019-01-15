Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan kademeli taşınmanın 3 Mart tarihi itibariyle tamamlanacağı ve o tarihten itibaren büyük taşınmanın gerçekleşeceğini açıkladı.
İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma 3 Mart'tan sonra başlayacak15 Ocak 2019, Salı
- Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak'tan müthiş düet!
- Yüzlerce lüks araç otoparklara çekildi
- İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma 3 Mart'tan sonra başlayacak
- Başkan Erdoğan: Kürk kardeşlerimize sesleniyorum
- DEAŞ emirinin kimliği şaşkına çevirdi!
- Başkan Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan: Biz terörle el ele gezemeyiz teröristlerle birlikte olamayız
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Müge Anlı canlı yayınında kavuşan 4 kardeşin babası stüdyodakileri çileden çıkardı...
- Bahçeli: CHP, YSK'yı tanımıyorsa seçime de katılmasın
- Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 80 bin Mehmetçik Münbiç için hazır
- Bahçeli: Senin doların varsa Türk milletinin imanı var
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.