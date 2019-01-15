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İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma 3 Mart'tan sonra başlayacak

15 Ocak 2019, Salı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan kademeli taşınmanın 3 Mart tarihi itibariyle tamamlanacağı ve o tarihten itibaren büyük taşınmanın gerçekleşeceğini açıkladı.


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