İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma 3 Mart'tan sonra başlayacak 15 Ocak 2019, Salı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan kademeli taşınmanın 3 Mart tarihi itibariyle tamamlanacağı ve o tarihten itibaren büyük taşınmanın gerçekleşeceğini açıkladı.