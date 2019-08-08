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İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi

08.08.2019 07:05

İstanbul Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kaza saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki kişi yaralandı. Devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


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