İstanbul Havalimanı uçuşa geçti 03.05.2019 21:31

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "büyük göç" olarak adlandırılan taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı, nisan ayında 4 milyon 113 bin 956 yolcuyu ağırladı.

Büyük taşınmanın ardından ilk uçuşun başladığı 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda toplam 26 bin 520 uçuşla, 4 milyon 113 bin 956 yolcuya hizmet verildi.

Yolcuların 2 milyon 095 bin 908'ini gelen, 2 milyon 018 bin 048'ini giden yolcular, uçuşların ise 13 bin 233'ünü gelen, 13 bin 287'sini ise giden uçuşlar oluşturdu.

Bu süre zarfında bagaj sayısı 3 milyon 3 bin 909'a yükselirken, gelen yolcu bagajı 970 bin 622, giden yolcu bagajı ise 2 milyon 033 bin 287 oldu. Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.