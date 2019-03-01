İstanbul halkı akıllı geri dönüşüm konteynerlerini sevdi 01.03.2019 17:02

İstanbul halkı çevre kirliliğini engellemek amacıyla üretilen "Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri" hizmetini sevdi. Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, çöpleri pet şişe ve alüminyum metal kutular olmak üzere 2 grupta topluyor. Konteynerlere 0,33, 0,5 ve 1,5 litrelik pet şişeler ile 0,33 ile 0,5 litrelik metal içecek kutuları atılabiliyor. İstanbullular 6 aydır uygulanan hizmet boyunca akbillerine 35 bin lira yükledi.