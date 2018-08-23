İstanbul Hadımköy'de fabrikada patlama! 23 Ağustos 2018, Perşembe

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi'nde bir fabrikanın asit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu arada, vatandaşların fabrikaya yaklaşmaması için çevrede güvenlik önlemi alındı.

Olay Hadımköy'de temizlik malzemesi üretilen bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal madde üretimi yapılan asit kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle fabrikada küçük çaplı yangın meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Patlamayla ilgili valilikten alınan bilgiye göre, "Arnavutköy Deliklikaya mahallesi, Sardunyalı Sokaktaki deterjan fabrikası asit kazanında meydana gelen patlamada KBRN ekibimizden alınan bilgiye ve yapılan ölçümlere göre etrafa yayılan bir risk bulunmamakta ekibimiz halen orada tedbir amaçlı bulunmakta, 112 den alınan bilgiye göre hastanelere sağlık nedenli müracaat bulunmamaktadır." denildi.