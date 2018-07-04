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İstanbul Hadımköy'de fabrika yangını

04 Temmuz 2018, Çarşamba

Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikanın bir tekstil firmasına ait olduğu öğrenildi.

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