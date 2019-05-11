Haberler Web TV İstanbul Göztepe'de asılı kalan işçiler film gibi operasyonla böyle kurtarıldı (VİDEO)

İstanbul Göztepe'de asılı kalan işçiler film gibi operasyonla böyle kurtarıldı (VİDEO)

11.05.2019 12:28

İstanbul Göztepe’de 23 katlı bir binada dış cephe temizliği yapan işçilerin altındaki iskelenin düşmesi sonucu 16. katta asılı kalan iki işçi itfaiye ekiplerince düzenlenen film gibi operasyonla kurtarıldı. İşte o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları