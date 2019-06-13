İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, fail olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı13.06.2019 23:27
- İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
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