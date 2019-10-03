Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Finans Merkezi'yle ilgili soruya Bakan Albayrak, "Bu ay içinde özellikle kamu kurumları ve kalan inşaat bölümlerinin ihaleleri tamamlanarak, bu yıl sonuna kadar en yoğun inşaat dönemine ulaşacak. Gelişmiş oyuncular bu finans merkezinde yer alacak. 2022'nin başında inşaat süreci bitecek. 2020 yılında yasal olarak bir çok açıdan alt yapıyı hızlı bir şekilde bitireceğiz." dedi.
İstanbul Finans Merkezi ne zaman açılacak? Bakan Albayrak tarih verdi (Video)03.10.2019 16:04
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