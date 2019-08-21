İstanbul Fikirtepe'de metrobüs alt geçidini su bastı 21.08.2019 13:54

Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı. Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü. Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fikirtepe'deki metrobüs alt geçidini şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Suyun bastığı alt geçit kullanıma kapanırken, Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etmek için alt geçide geldi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.