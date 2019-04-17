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İstanbul Fatih'te şok görüntü! Ortalık savaş alanına döndü

17.04.2019 12:48

İstanbul Fatih'te trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı iddia edilen 2 sürücü birbirine girdi. Tekme, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada darp edilen adamı bir genç önce tekmeledi ardından da aracın kapısına sıkıştırdı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga, motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.


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