İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Kısa sürede büyüdü | Video 07.10.2019 08:31

Sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa süre içinde müdahale edilen yangında her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Fatih'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.





Yangın, 06.00 sıralarında Fatih İlçesi Hocagıyaseddin Mahallesi Divan Efendi Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye içinde kimsenin olmadığı binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.





İhbar üzerine yangının olduğu yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun alevlerin yükseldiği binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süre içinde müdahale edilen yangında her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.





İki katlı metruk bina ise tamamen kül oldu. Ekipler, binada bir süre duman ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Çıkan yangında da herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.