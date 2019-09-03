İstanbul Fatih'te korkunç olay! Sokak ortasında 18 yaşındaki bir genç öldürüldü (Video) 03.09.2019 04:43

İstanbul'un Fatih ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evinde bulunan bir kadın da seken mermilerden birisinin isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı.