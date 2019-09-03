İstanbul'un Fatih ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evinde bulunan bir kadın da seken mermilerden birisinin isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı.
İstanbul Fatih'te korkunç olay! Sokak ortasında 18 yaşındaki bir genç öldürüldü (Video)03.09.2019 04:43
- İstanbul Fatih'te korkunç olay! Sokak ortasında 18 yaşındaki bir genç öldürüldü (Video)
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