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İstanbul Fatih'te korkunç olay! Sokak ortasında 18 yaşındaki bir genç öldürüldü (Video)

03.09.2019 04:43

İstanbul'un Fatih ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evinde bulunan bir kadın da seken mermilerden birisinin isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı.


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