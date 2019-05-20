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İstanbul Fatih’te büyük soygun! 4 kilo altını çalıp kayıplara karıştılar

20.05.2019 11:33

İstanbul Fatih’te içerisinde yaklaşık 4 kilo altın olduğu iddia edilen bir otomobile silahlı soygun gerçekleştirildi. Araca silahla ateş açan şahıslar, altınları alarak kayıplara karıştı.


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