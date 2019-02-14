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İstanbul Eyüpsultan'da toprak kayması

14.02.2019 16:06

Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı.


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