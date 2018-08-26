İstanbul Etiler'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolunun Etiler yol ayrımında bir minibüs kaza yaptı. Kaza sonucu 2'si ağır toplam 8 kişi yaralandı.
İstanbul Etiler'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var26 Ağustos 2018, Pazar
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