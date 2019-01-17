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İstanbul Esenyurt'ta şüpheli paket alarmı

17 Ocak 2019, Perşembe

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitenin içerisinde şüpheli paket bulundu. Site sakinlerinin fark ettiği paketi incelemek üzere bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.


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