Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitenin içerisinde şüpheli paket bulundu. Site sakinlerinin fark ettiği paketi incelemek üzere bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.
İstanbul Esenyurt'ta şüpheli paket alarmı17 Ocak 2019, Perşembe
- İstanbul Esenyurt'ta şüpheli paket alarmı
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