İstanbul Esenyurt'ta 'sigara' kavgası! Silahların ateşlenme anı kamerada

Esenyurt'ta bir internet kafe önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sigara isteyen kişiye olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıktığı belirtilen kavgada iki grup birbirine girdi. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta 'sigara' kavgası! Silahların ateşlenme anı kamerada29.10.2019 21:37
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