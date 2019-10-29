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İstanbul Esenyurt'ta 'sigara' kavgası! Silahların ateşlenme anı kamerada

29.10.2019 21:37

Esenyurt'ta bir internet kafe önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sigara isteyen kişiye olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıktığı belirtilen kavgada iki grup birbirine girdi. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.


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