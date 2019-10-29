İstanbul Esenyurt'ta 'sigara' kavgası! Silahların ateşlenme anı kamerada 29.10.2019 21:37

Esenyurt'ta bir internet kafe önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sigara isteyen kişiye olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıktığı belirtilen kavgada iki grup birbirine girdi. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.