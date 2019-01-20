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İstanbul Esenyurt'ta polisi alarma geçiren olay

20 Ocak 2019, Pazar

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş ve en üst katında çıkan şüpheli yangın polisi alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polisler olayla ilgili inceleme başlattı.


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