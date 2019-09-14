İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binada mahsur kalan vatandaşlar komşuları tarafından seyyar merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta korkutan yangın!14.09.2019 20:14
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