Haberler Web TV İstanbul Esenyurt'ta korkutan yangın!

İstanbul Esenyurt'ta korkutan yangın!

14.09.2019 20:14

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binada mahsur kalan vatandaşlar komşuları tarafından seyyar merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları