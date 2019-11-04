İstanbul Emniyeti'nde görev alan kangal ve akbaş cinsi köpeklerin zorlu eğitimi görüntülendi 04.11.2019 10:50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan kangal ve akbaş cinsi köpeklerin zorlu eğitimi görüntülendi. İtaat, ileri itaat saldırı ve öz güven parkuru olmak üzere 4 aşamada verilen eğitimi başarı ile tamamlayan köpekler, havalimanlarında, gösterilerde, mitinglerde ve maçlarda aktif olarak görev alıyor.