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İstanbul dolu ve yağmura teslim! (Video)

07.05.2019 18:47

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde, bir anda bastıran dolu ve yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi. Yağışa dışarıda yakalananlar, bina girişlerine, dükkanlara ve saçak altlarına sığındı.


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