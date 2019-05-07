İstanbul'da bugün öğle saatlerinde, bir anda bastıran dolu ve yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi. Yağışa dışarıda yakalananlar, bina girişlerine, dükkanlara ve saçak altlarına sığındı.
İstanbul dolu ve yağmura teslim! (Video)07.05.2019 18:47
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