İstanbul dolu ve yağmura teslim! (Video) 07.05.2019 18:47

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde, bir anda bastıran dolu ve yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi. Yağışa dışarıda yakalananlar, bina girişlerine, dükkanlara ve saçak altlarına sığındı.