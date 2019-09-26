İstanbul depreminin ardından Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı 26.09.2019 15:44

İstanbul öğle saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Deprem sonrası vatandaşlar arasında büyük panik yaşanırken; ev, okul ve iş yerleri tahliye edildi. Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Merkez üssü Silivri olan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi de tahliye edilirken, hastalar sedyelerle birlikte dışarıya çıkarıldı.

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. İstanbul'da 5.8 şiddetinden deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınlarının devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneler kaldırıldı.