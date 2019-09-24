İstanbul depremine oto yıkamada yakalandı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Oto yıkamacı Mehmet Şahdemirli o anları anlattı. "Bir anda sallanınca acaba dedim benden mi? Sonra arkadan gelen bir araba değdi zannettim. Daha sonra deprem olduğunu anladım." ifadelerini kullandı. Öte yandan AFAD saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.
İstanbul depremine oto yıkamada yakalandı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı24.09.2019 13:33
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