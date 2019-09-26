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İstanbul depreminde Avcılar'daki cami minaresinin yıkılma anı kamerada

26.09.2019 17:47

Son dakika haberine göre İstanbul'da paniğe yol açan deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Avcılar metrobüs durağının karşısında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin yıkılma anı saniye saniye kamerada...


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