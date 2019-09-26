Haberler Web TV İstanbul depremi sonrası minaresi çöken cami havadan görüntülendi

İstanbul depremi sonrası minaresi çöken cami havadan görüntülendi

26.09.2019 15:14

İstanbul'da yaşanan ve Kandilli tarafından şiddeti 6,0 olarak açıklanan depremin ardından evler, okullar ve iş yerleri boşaltıldı. Avcılar'da bulunan bir caminin ise minaresinin üst bölümü yıkıldı. Yıkılan caminin minaresi havadan görüntülendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları