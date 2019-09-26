İstanbul depremi sonrası minaresi çöken cami havadan görüntülendi 26.09.2019 15:14

İstanbul'da yaşanan ve Kandilli tarafından şiddeti 6,0 olarak açıklanan depremin ardından evler, okullar ve iş yerleri boşaltıldı. Avcılar'da bulunan bir caminin ise minaresinin üst bölümü yıkıldı. Yıkılan caminin minaresi havadan görüntülendi.