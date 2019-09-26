İstanbul depremi Kocaeli'den de hissedildi! İşte o anlar... 26.09.2019 15:18

İstanbul'da meydana gelen deprem Bursa, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli gibi birçok çevre ilden de hissedildi. İstanbul'daki deprem Kocaeli'deki bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmit'te de hissedilen İstanbul Silivri merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki şiddetindeki deprem Kocaeli'de de hissedildi. Deprem anında yaşanan panik bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte dükkanın reyonlarındaki ürünler yere düşerken, müşterilerin ise sokağa kaçtığı görüldü. Aynı güvenlik kamerası görüntüsünde, dükkanın yan binasında bulunan özel eğitim kurumundan koşarak çıkan öğrenciler de görülüyor.