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İstanbul D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza (Video)

01.10.2019 10:36

İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanırken, D-100 Karayolu'nun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu.


İstanbul'da saat 05.45 sıralarında D-100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyon, Esenyurt'taki Saadetdere mevkiine geldiğinde sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi.

Yan yolda ilerleyen kamyonet yön tabelasını devirdikten sonra D-100 Karayolu'na girerek devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanırken, D-100 Karayolu'nun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu.

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