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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliyesine itiraz

14.03.2019 17:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Hrant Dink cinayetinde yargılanan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz etti.


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