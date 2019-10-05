İstanbul-Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesi girişinde, İstanbul’dan Çanakkale yönüne trafik felç oldu. Karayolları ekipleri, yolun açılması yoğun çaba sarf ediyor.
İstanbul-Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli05.10.2019 02:12
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