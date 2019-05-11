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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin takvimi hazır

11.05.2019 11:13

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde uygulanacak seçim takvimi hazırlandı. Takvime göre seçim süreci bugün başladı. Kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacak siyasi partilere 21 Mayıs Salı günü verilecek. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi takviminin ayrıntıları...


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