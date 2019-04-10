İstanbul Büyükçekmece'de seçimler iptal edilecek mi? YSK kararı ne zaman açıklayacak? İstanbul Büyükçekmece kim kazandı son dakika seçim sonuçları YSK İstanbul oy farkı kaç? İstanbul geçersiz oy sayımı gibi sorular oldukça merak ediliyor. Peki Büyükçekmece'de ne oldu? İstanbul yerel seçimlerindeki usulsüzlüklerin en büyük örneklerinden biri Büyükçekmece'de yaşandı.
İstanbul Büyükçekmece'de seçimler iptal edilecek mi? YSK kararı ne zaman açıklayacak?10.04.2019 17:18
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