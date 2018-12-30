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İstanbul Büyükada'da yaşlı bir kadın denize düştü

30 Aralık 2018, Pazar

İSTANBUL Büyükada'da can pazarı yaşandı. Büyükada'dan hareket eden 'Demokan' adlı motorun yolcularından biri olan yaşlı kadın denize düştü. Motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtarmak için denize atladı. Denizde yaşanan can pazarı saniye saniye görüntülenirken, büyük bir panik yaşandı.


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