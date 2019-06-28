İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Üniversite gemisi şehir hatları vapuruna çarptı | O anlar kamerada (Video)

İstanbul Cihangir açıklarında boğazdaki bir üniversite gemisi şehir hatları vapuruna çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Üniversite gemisinin şehir hatları vapuruna çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı. İşte o anlar...
Olay, İstanbul Boğazında Eminönü-Kabataş arasındaki bölgede saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazında seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatlarına ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan gemi ve şehir hatları vapuru güvenli bir bölgeye çekilerek inceleme başlatıldı. Öte yandan yaşanan olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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